PKK-YPG Derik Sabotaj Taburu Sorumlusu Ersin Şahin, MİT tarafından Suriye'de etkisiz hale getirildi

Suriye sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda silahlı ve bombalı eylemin talimatını veren Serdem Pir-Serhat Harun kod adlı Ersin Şahin, eylem planlaması maksadıyla bulunduğu sınır hattında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından etkisiz hale getirildi.

Suriye sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda silahlı ve bombalı eylemin talimatını veren Serdem Pir-Serhat Harun kod adlı Ersin Şahin, eylem planlaması maksadıyla bulunduğu sınır hattında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından etkisiz hale getirildi.

MİT, sınır hattında Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda terör eyleminin faili Ersin Şahin'i, eylemleri nedeniyle hedef listesine alarak, etkisiz hale getirilmesi için detaylı bir çalışma başlattı. Saha ajanlarından anlık bilgiler alan MİT, Ersin Şahin'i tespit etmesi üzerine yaptığı özel bir operasyonla, anılanı etkisiz hale getirdi.

Serdem Pir-Serhat Harun kod adlı Ersin Şahin kimdir

Ersin Şahin, 2014 yılında PKK'ya katılmadan önce örgütün şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyet yürüttü ve çok sayıda gencin örgüte katılması için çalıştı. Anılan kırsal kadrolara katılması akabinde yurtiçinde Diyarbakır ve Şırnak kırsalında sonrasında da Irak kırsalında silahlı faaliyet gösterdi.

2017'de Suriye'ye geçerek YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Ersin Şahin, Suriye/Haseke'de sabotaj eğitimi alması sonrası Suriye/Derik'te Sabotaj Taburu Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Sınır hattında Türkiye'ye yönelik operasyonları koordine eden, Suriye'den Türkiye'ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek olan örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren, Suriye-Türkiye sınır hattında, örgütün istihbarat unsurları ile eşgüdüm halinde çalışarak, sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda yönlendirici olarak görev alan Ersin Şahin'in etkisiz hale gelmesinin Türkiye'ye dönük eylem planlamalarına önemli bir darbe vuracağı değerlendiriliyor. - ANKARA