PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler

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PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu çerçevesinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu çerçevesinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı Timlerince tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen "Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu" devam ediyor. Operasyonlar çerçevesinde 'Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amanoslar Osmaniye PKK 3. Sayfa Haberler

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