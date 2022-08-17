Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasa değeri 300 bin TL olan kaçak elektronik ürünler ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da bir markette, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yapılan aramada piyasa değeri 300 bin TL olan elektronik ürünler ele geçirildi.

Antalya'da bir markette, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yapılan aramada piyasa değeri 300 bin TL olan elektronik ürünler ele geçirildi.

Manavgat ilçesi Kumköy Mahallesi'nde Y.A. isimli şahsın işlettiği markette, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada; 156 adet çeşitli markalarda kulaklık, 67 adet ses hoparlörü, 29 adet kulaklık, 9 adet dijital kamera ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 300 bin TL olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili adli işlemlere başlandı.

(Arif Kaplan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title