Pendik'te trafikte drift atıp aracını arkadaşının üzerine süren magandaya ceza yağdı Trafikte drift atıp arkadaşının üzerine süren magandaya 16 bin 669 TL cezaİSTANBUL Pendik'te bir trafik magandası hem yolda drift attı, hem de aracını arkadaşının üzerine sürmüştü.

Pendik'te trafikte drift atıp aracını arkadaşının üzerine süren magandaya ceza yağdı

Trafikte drift atıp arkadaşının üzerine süren magandaya 16 bin 669 TL ceza

İSTANBUL Pendik'te bir trafik magandası hem yolda drift attı, hem de aracını arkadaşının üzerine sürmüştü. O anları ise sosyal medya hesabından paylaşan maganda, polis ekipleri tarafından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Magandaya ekipler, toplam 16 bin 669 TL idari para cezası verdi.

Pendik'te 24 Ağustos 2022 tarihinde bir trafik magandası hem yolda drift attı, hem de aracını arkadaşının üzerine sürdü. O anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda; Pendik Pınar Caddesi üzerinde drift atan 34 BGU 805 plakalı araç sürücüsünün M.K olduğu ekipler tarafından tespit edilerek M.K ekipler tarafından yakalandı. 34 BGU 805 plakalı araç sürücüsü M.K. 2bin 918 sayılı KTK'nın Drift maddesinden 9 bin 125 TL, Ehliyetsiz araç kullanmak maddesinden 3 bin 674 TL, araç sahibine Ehliyetsiz araç kullandırmak maddesinden 3 bin 674 TL, ayrıca videoyu çeken yaya A.K.Y'ye Taşıt yolunda tehlikeli hareketlerde bulunmak maddesinden 196 TL olmak üzere, toplam 16 bin 669 TL idari para cezası uygulandı. M.K isimli şahıs 18 yaşından küçük olduğu için, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak maddesine istinaden adli işlemleri yapılması için Pendik Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.