Pendik'te sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
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Pendik'te sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı -Sosyal medya hesabından silah paylaşımı yaptı, ekipler kıskıvrak yakaladı Pendik'te polis ekipleri, sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahısı kıskıvrak yakaladı.
Pendik'te sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
-Sosyal medya hesabından silah paylaşımı yaptı, ekipler kıskıvrak yakaladı
İSTANBUL - Pendik'te polis ekipleri, sosyal medya hesabından silah paylaşımı yapan yabancı uyruklu şahısı kıskıvrak yakaladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Düzensiz Göçmenlerin Yakalanması" ile ilgili Pendik ilçesinde yürütülen çalışmalarda; geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında silahla paylaşım yaptığı tespit edilen, Pakistan uyruklu S.K. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 1 adet şarjör, 26 adet kartuş, 1 adet hücum yeleği ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında "6136 SKM" suçundan adli işlem yapılarak ekipler tarafından şahsın sınır dışı işlemleri başlatıldı.