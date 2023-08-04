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Pendik'te Kadın Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kişi İntihar Etti

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te yaşanan olayda E.B, kadın arkadaşı N.D'yi bıçaklayarak öldürdü ve ardından kendini asarak intihar etti. N.D'nin bir çocuk annesi olduğu belirtildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Pendik'te evine gittiği kadın arkadaşını bıçaklayarak öldüren kişi yaşamına son verdi.

E.B, Yayalar Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden kadın arkadaşı N.D'nin evine gitti.

Taraflar arasında yaşanan tartışmada N.D'yi bıçaklayarak öldüren E.B. kendini asarak intihar etti.

Cenazeler, polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Özel bir hastanede çalışan N.D'nin bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu Yayalar İntihar Pendik 3. Sayfa Haberler

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