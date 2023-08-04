Pendik'te Kadın Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kişi İntihar Etti

Pendik'te yaşanan olayda E.B, kadın arkadaşı N.D'yi bıçaklayarak öldürdü ve ardından kendini asarak intihar etti. N.D'nin bir çocuk annesi olduğu belirtildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma devam ediyor.