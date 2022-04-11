Genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi - Haberler

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Genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'un Pendik ilçesinde kucağında çocuğu olan genç bir kadın, sokak ortasında toplanan gençler tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. O anlar çevredeki vatandaşlarca kameraya alındı.

Pendik'te dün akşam saatlerinde sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu da bulunan genç kadını sokak ortasında darbetti.

GENÇ KADININ DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Yere düşen genç kadın, sokak ortasında tekme ve yumruklara karşı kendini korumaya çalıştı. Genç kadının darbedildiğini gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı.

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi

Genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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