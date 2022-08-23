Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü, yolda kaldı

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü, yolda kaldı Pendik'te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü, yolda kaldı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Otobüs şoförünün otobüsü yol kenarına çekmesiyle yolcular aşağı indi. Otobüsten dumanlarım yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde dün akşam saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförünün otobüsü yolun kenarına çekmesiyle otobüste bulunan birkaç yolcu aşağı indi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar da otobüsün yanına geldi. Otobüste yaşanan arıza nedeniyle otobüs seferine devam edemedi.

İETT otobüsünden dumanların yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - 3. Sayfa

Pendik İETT 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title