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Pat pat kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pat pat kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, beldeye bağlı Kale Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, seyir halinde olan Hüseyin K. (43) idaresindeki pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak birkaç takla atarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü önce Ereğli ilçesinde özel bir Hastanesine ardından buradan da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan ve durumu ağır olan Hüseyin K.'nın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Alaplı Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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