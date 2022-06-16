Park halindeki tır dorsesine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Park halindeki tır dorsesine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Park halindeki tır dorsesine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki tırın dorsesine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki tırın dorsesine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Fethiye– Muğla karayolu Göcek Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Korkmaz idaresindeki 48 E 5265 motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan 48 HF 972 plakalı dorseye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Korkmaz ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Korkmaz doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Korkmaz'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın Korkmaz Fethiye Göcek Muğla 3. Sayfa Haberler

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