Park Halindeki Otomobile Çarpıp Kaçan Sürücü Güvenlik Kamerasında

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Elazığ'da bir sürücünün park halindeki araca çarparak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.

Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir sürücü otomobiliyle, park halindeki araca çarparak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, park halindeki 23 DY 525 plakalı otomobile çarptı. Çarptıktan sonra hiç durmayan sürücü, yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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