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Park halindeki kayısı yüklü tır yandı, içinde uyuyan sürücü son anda dışarı çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki kayısı yüklü tır yandı, içinde uyuyan sürücü son anda dışarı çıktı Karaman'da park halindeki kayısı yüklü tır yanarak kullanılamaz hale gelirken, içinde uyuyan sürücü son anda alevleri fark ederek dışarı çıktı.

Park halindeki kayısı yüklü tır yandı, içinde uyuyan sürücü son anda dışarı çıktı

KARAMAN - Karaman'da park halindeki kayısı yüklü tır yanarak kullanılamaz hale gelirken, içinde uyuyan sürücü son anda alevleri fark ederek dışarı çıktı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolu üzerinde bulunan tır otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Isparta'dan Karaman'a kayısı getirdiği öğrenilen Hasan B., kullandığı tırı otoparka park ettikten sonra içinde uyudu. Bir süre sonra tır motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Tırın yandığını fark eden sürücü hemen araçtan dışarı çıkarak itfaiyeden ve çevredeki diğer sürücülerden yardım istedi. Rüzgarın da etkisiyle alevler tırın kupasını tamamen sararken, bitişiğindeki başka bir tıra da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan tırlar söndürülürken, biri tamamen kullanılmaz hale geldi, diğerinin lastikleri yandı.

Iğdır'dan Karaman'a elma getirdiğini söyleyen başka bir tırın sürücüsü Ekrem Özyiğit, "Tır yanmaya başladığında diğer arkadaşlarımızla birlikte araçlarımızdan inerek yardıma geldik. Geldiğimizde sürücü aracın içerisinde yatıyordu ve hemen dışarı çıktı. Elimizde sularla koştuk ancak tır tamamen alev aldığı için birşey yapamadık. İtfaiye de çok çabuk bir şekilde geldi. Ancak yanındaki arabaları çekebildik" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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