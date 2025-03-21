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Park Halindeki Araç Aniden Hareket Etti, Yaya Yaralandı

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde park halindeki bir otomobilin hareket etmesi sonucu bir yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halindeyken aniden hareket eden araç yayaya böyle çarptı: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, park halindeki bir otomobilin sürücüsünün aniden hareket ettirmesi ve sol tarafındaki yayayı fark etmemesi sonucu meydana gelen kazada bir yaya yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 19.50 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Camikebir Mahallesi Eski Garaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin G. B.'nin idaresindeki 32 AFA 210 plakalı araç, cadde üzerinde park halindeyken aniden hareket ederek solundan gelen Reşat Akın isimli yayaya çarptı. Kazada yaya Reşat Akın yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

(MÇ-FGY-SM-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ÇAKMAK - 3.Sayfa
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