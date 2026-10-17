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Paris'te protestolar şiddete dönüştü, ülke genelinde 166 kişi gözaltına alındı

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Paris'te protestolar şiddete dönüştü, ülke genelinde 166 kişi gözaltına alındı
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Paris'te hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarına karşı öğrenciler, sendikalar ve Sarı Yelekliler'in katılımıyla planlanan gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde şu ana kadar 166 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrencilerin yanı sıra sendikalar ile Sarı Yelekliler'in katılımıyla hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenmesi planlanan gösteriler, şiddet olaylarına dönüştü. Paris sokakları savaş alanına dönerken, Fransa İçişleri Bakanlığı şiddet eylemleri nedeniyle ülke genelinde 166 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa'da öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri ve okulların fiziki şartlarına tepki olarak liselerde başlayan öğrenci protestoları üçüncü haftasında devam ediyor. Öğrencilerin yanı sıra sendikalar ve Sarı Yelekliler de yakıt fiyatlarını, hayat pahalılığını, kemer sıkma politikalarını ve okullar da dahil olmak üzere kötüleşen kamu hizmetlerini protesto etmek üzere öğle saatlerinden itibaren sokaklara döküldü. Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan (Place de la Republique) Porte de Clichy'ye doğru yerel saatle 14.00'te başlaması planlanan yürüyüş, protestocular ve polis arasında çıkan çatışmalar nedeniyle başlayamadı. Bir araç ateşe verilirken, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler ise polise havai fişek fırlattı.

Fransa genelinde protestoların şiddetlenmesiyle birlikte Paris'in yanı sıra Strasbourg'daki ve Marsilya'daki protestolarda da göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Ülke genelinde 166 kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar 166 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Paris, Marsilya, Rennes, Toulouse ve Angers gibi bölgelerdeki gösterilerde "kapüşonlu kişiler" tarafından "hedefli şiddet eylemleri" gerçekleştirildiği aktarıldı. Bazı protestocuların yağma girişiminde bulunduğu, polise saldırdığı, kundaklama eylemi gerçekleştirdiği, devlet kurumlarını hedef aldığı ve Marsilya'daki polis karakoluna saldırdığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık verdiği vurgulanarak, "Aşırı sol unsurların öğleden sonra düzenlenen yürüyüşler sırasında durumu tırmandırmaya çalışması ihtimali çok yüksek" denildi.

Paris'te 30 bin ila 60 bin, ülke genelinde ise 90 bin ila 170 bin arasında protestocunun sokağa çıkması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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