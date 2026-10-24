Paris'te maskeli grup otomobil bayisine girmeye çalıştı, polis gazla müdahale etti

Fransa'nın başkenti Paris'teki yürüyüşün bitiş noktası Porte de Vincennes'te maskeli grubun bir otomobil bayisine girmeye çalışması üzerine polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahelede bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, sendikalar ve Sarı Yeleklilerin katılımıyla hayat pahalılığına, kamu hizmetlerindeki yetersizliklere ve eğitimdeki kötü şartlara karşı yürüyüş düzenlendi. Valiliğin izin verdiği yürüyüş, yerel saatle 14.00'ten Porte d'Italie'den başlayıp 17.00 civarında Porte de Vincennes'te son buldu. 110 bin kişinin katılımıyla barışçıl geçen yürüyüş, olaysız bir şekilde sona erdi. Ancak Paris polisinden yapılan açıklamada, Porte de Vincennes'te yürüyüşün sonunda bir grubun otomobil bayisine girmeye çalıştığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde duruma müdahale ettiği, grubu engellediği ve bayinin korunduğu aktarıldı. Maskeli grubun polise yabancı madde fırlattığı, polisin ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı öğrenildi.

Fransız medyası, barışçıl göstericilerin kolluk kuvvetleri ve maskeli grubun arasındaki çatışmanın ortasında kaldığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı