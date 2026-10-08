Paris'te Bastille'de polis, öğrenci protestosuna göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Fransa'da devam eden öğrenci protestoları kapsamında başkent Paris'teki Bastille Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler polise saksı, sandalye ve çeşitli nesneler fırlatırken, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi.

Fransa'da öğretmen açığı, kalabalık sınıflar ve okulların fiziki şartlarına tepki gösteren öğrencilerin protestoları ülke genelinde devam ediyor. Başkent Paris'te bir araya gelen on binlerce kişi, şartların iyileştirilmesine yönelik protesto gösterileri düzenledi. Başkentteki Bastille Meydanı'nda toplanan ve büyük bir kısmı gençlerden oluşan göstericiler, "Ortada adalet yok, her yerde polis var" sloganları attı. Polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri doğrultusunda meydan çevresinde birçok çevik kuvvet birimi konuşlandırıldı.

İnsanların sokaklara akın ettiği gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında aralıklarla çatışmalar yaşandı. Bazı göstericiler güvenlik güçlerine saksı, sandalye ve benzeri objeler fırlattı. Polis ise kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile karşılık vererek, sert şekilde fiziksel müdahalede bulundu. Ayrıca polis araçları, kalabalığı dağıtmak amacıyla göstericilere tazyikli su püskürttü. Yerel saatle 18.00 sıralarında protestocular yavaş bir şekilde meydanı terk etmeye başladı. Güvenlik güçleri, göstericilere belirlenen güzergahları kullanarak alandan ayrılma çağrısında bulundu. Yerel basında yer alan haberlerde, bölgeden ayrılmayı reddeden kişilerin ise polis barikatları önünde oturarak, Fransa milli marşını söylediği bildirildi.

Paris'te bugün düzenlenen protestolarda yaralanan veya gözaltına alınan kişilerin sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

"Eğitim Bakanı Geffray, ilk somut önlemleri açıklayacak"

Fransa hükümetinden ise göstericilerle uzlaşmaya yönelik adımlar gelmeye devam ediyor. Fransa Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Eğitim Bakanı Edouard Geffray'ın bugün lise öğrencileri için alınacak ilk somut önlemleri açıklayacağı bildirildi. Ancak göstericiler, hükümetin mevcut tutumunun ve Başbakan Sebastien Lecornu'nun dün yaptığı açıklamaların yeterli olmadığını düşünüyor. Göstericiler ayrıca, polis ve jandarma birliklerini müdahaleler sırasında orantısız güç kullanmakla suçluyor.

Öğretmenleri temsil eden sendikalar, lise ve üniversite öğrencileri, gelecek hafta salı günü ülke genelinde yeni protestolar düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bir öğrenci sendikasından yapılan açıklamada, "Masaya 10 milyar euro getirilene kadar eylemler düzenlemeye devam edeceğiz. Herkese salı günü ülke genelinde yapılacak kapsamlı bir gösteriye daha kalabalık bir şekilde katılmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı