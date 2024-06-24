Parasını isteyen çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'ndan ilk açıklama: Kumpas ve şantaj var, dava açacağım

Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, parasını istemeye gelen personeline tokat attı. O anların görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken ünlü isimden açıklama geldi. Şiddete maruz kaldığını söyleyen Sicimoğlu, yasal yollara başvuracağını söyledi.

"BANA KAFA İLE VURMAYA YELTENİLDİ, VİDEO PLANLANARAK ÇEKİLMİŞ"

Görüntülerin gündem olmasıyla eleştirilerin hedefi olan Ayhan Sicimoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hemen akabinde polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, aracılar vasıtası ile büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir…"

PERSONELİNE TOKAT ATTI

Sicimoğlu'ndan parasını alamadığını ileri sürerek video çeken bir kişi "Çalışanın hakkını vermiyor. Ettiğiniz hakaretler, ettiğiniz küfürler" derken ünlü isim de "Palavracı... Çalışanın hakkı verilir çalışmayın değil" diyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturunca Sicimoğlu'na tepki yağdı.