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Papua Yeni Gine 'de 7.6 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

Papua Yeni Gine 'de 7.6 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'nin Kainantu bölgesinde yerel saatle 09.45 sıralarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 80 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, başkent Port Moresby'e kadar hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Yollarda, binalarda hasar meydana gelirken, binalardan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü.

Depremin ardından verilen tsunami uyarısı, kısa süre sonra kaldırıldı. - PORT MORESBY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri Papua Yeni Gine Port Moresby Deprem 3. Sayfa Haberler

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