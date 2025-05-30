Pamukkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Araç Maddi Hasar Aldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde altgeçitte 3 aracın karıştığı trafik kazası sonucunda kilometrelerce araç kuyruğu oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde Fevzi Çakmak Bulvarı altgeçitte meydana geldi. Edinilen bilgileri göre, henüz belirlenmeyen nedenden ötürü plakaları bilinmeyen 3 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada herhangibi yaralı veya ölen olmadığı öğrenildi. 3 araçta da maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Altgeçitte meydana gelen trafik kazası sonrasında polis ekipleri kontrollü bir şekilde yolu trafiğe kapattı. Kazalı araçlar ardından çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı. Polis ekiplerince güvenli geçişlerin sağlandığı yol kontrollü olarak verildi. Kazalı araçların çekilmesiyle trafik normal akışına döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ