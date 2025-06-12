Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim

Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
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Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
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Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programla ünlenen oyuncu Metin Keçeci icralık oldu. Gözyaşları içinde evini boşaltacağını ve intiharın eşiğine geldiğini söyleyen Keçeci, eski arkadaşları için "Cenazeme gelmesinler" dedi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programla ünlenen oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde evini boşaltacağını ve intiharın eşiğine geldiğini söyledi.

Bir dönemin ilgiyle izlenen televizyon programı Çok Güzel Hareketler Bunlar programının sevilen oyuncularından Metin Keçeci, icralık oldu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ

İcralık olduğunu ve evini boşaltacağını söyleyen Keçeci, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. İntiharın eşiğine geldiğini söyleyen Keçeci, eski arkadaşları için "Cenazeme gelmesinler" dedi.

"ŞİMDİYE 10 KERE İNTİHAR ETMİŞTİM"

"İcralığım, pazartesi günü evden atılıyorum" diyen Keçeci, "Artık yutkunamıyorum bile. Üç beş sene önceye kadar beraber oturup aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım, dostlarım... Ya telefonla arıyorsun, kalbim gülmek istiyor, güldürmek istiyor. Ama aklım benimle oyun oynuyor. Belki şimdiye 10 kere intihar etmiştim. Özellikle cenazem kalktığı zaman, beni bu hale düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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