Otoyolda Trafiği Durduran Angus İğneyle Yakalandı

Tırdan kaçarak otoyolda trafiği durduran angus, iğneyle vurularak yakalandı

HATAY - Hatay'da tırın dorsesinden atlayarak otoyolda trafiği durduran angus, iğne ile vurularak yakalandı.

Olay, Hatay-Adana TEM Otoyolu Payas ilçesi mevkiinde yaşandı. İskenderun körfezindeki limandan alınarak araçla başka noktalaya taşınan angus, araçtan atlayarak firar etti. Durum üzerine angusu yakalamak için otoyolda trafik durduruldu. Uzun kuyruğa neden olan angus, ekipler tarafından iğneyle vurularak yakalandı. Angusun yakalanmasıyla otoyol araç trafiğine açıldı. Angus da başka bir araçla bölgeden götürüldü.