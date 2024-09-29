Üye Girişi
Haberler

Otoyolda Trafiği Durduran Angus İğneyle Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bir angus, tırın dorsesinden atlayarak otoyolda trafiği durdurdu. Uzun süren arama çalışmaları sonucunda angus, ekipler tarafından iğne ile vurularak yakalandı ve otoyol normal trafiğe açıldı.

Tırdan kaçarak otoyolda trafiği durduran angus, iğneyle vurularak yakalandı

HATAY - Hatay'da tırın dorsesinden atlayarak otoyolda trafiği durduran angus, iğne ile vurularak yakalandı.

Olay, Hatay-Adana TEM Otoyolu Payas ilçesi mevkiinde yaşandı. İskenderun körfezindeki limandan alınarak araçla başka noktalaya taşınan angus, araçtan atlayarak firar etti. Durum üzerine angusu yakalamak için otoyolda trafik durduruldu. Uzun kuyruğa neden olan angus, ekipler tarafından iğneyle vurularak yakalandı. Angusun yakalanmasıyla otoyol araç trafiğine açıldı. Angus da başka bir araçla bölgeden götürüldü.

Otoyolda Trafiği Durduran Angus İğneyle Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP SÖYLEMEZ - 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Olaylar 3-sayfa Yaşam Hatay

Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

 Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler

Bıden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler

 Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil

Suudi Arabistan prensi, Gazze'deki vahşeti umursamadığını açık açık söyledi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Balık, Oğlak burcu yorumu! 30 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yusuf Yazıcı hangi takıma gitti, nereye transfer oldu? Serhat Akın'a saldıranlar kimler? İsimleri belli oldu mu? Türkiye'de namaz kılma oranı 2024! Türkiye'de namaz kılma oranı yüzde kaç, yüzde kaçı namaz kılıyor? 29-30 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 29-30 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Benfica Gil Vicente maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Benfica Gil Vicente maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica Gil Vicente hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });