Otoyolda kan donduran olay: Parçalanmış cesedi bulundu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde İstanbul istikametinde otoyolda bir kişinin parçalanmış halde cesedi bulundu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞAHSIN KİMLİĞİ OTOPSİ SONUCUNDA NETLİK KAZANACAK

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yola savrulan parçalanmış ceset, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Şahsın kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsi neticesinde netlik kazanacak.

KAZA SONUCU ÖLDÜĞÜ İHTİMALİ

Öte yandan, jandarma ekipleri bölgedeki kameraları inceleme altına alırken, şahsın kaza sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.