Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Malatya- Ankara karayolu sanayi alt geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 44 AV 700 plakalı Peugeot marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Çetin Tokay'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolan savrulan şahıs ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.