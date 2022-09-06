Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Kaza, Malatya- Ankara karayolu sanayi alt geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 44 AV 700 plakalı Peugeot marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.T.'ye (53) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolan savrulan şahıs ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Ankara 3. Sayfa Haberler

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