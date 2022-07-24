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Son dakika haberleri! Otomobil tarım işçilerini taşıyan minibüse çaptı: 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Otomobil tarım işçilerini taşıyan minibüse çaptı: 17 yaralı 17 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına döndü Elazığ'da otomobil, tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı.

Otomobil tarım işçilerini taşıyan minibüse çaptı: 17 yaralı

17 kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil, tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı. iki araç birlikte şarampole sürüklenirken, kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 38 ABV 990 plakalı otomobil, Elazığ'dan Malatya'ya kayısı bahçelerinde çalışmaya giden işçileri taşıyan E.Ü. yönetimindeki 23 LU 553 plakalı minibüse arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle, iki araç birlikte şarampole sürüklendi. Kazada, 1'i ağır 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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