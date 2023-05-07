Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 4 yaralı Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 4 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Fırat Ö.yönetimindeki 06 CVU 688 plakalı otomobil, yağışlı havanında etkisiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Fırat Özer ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Ö.(61), Sedat Ö.(15), İrem Kübra Ö.ile Satı Özer yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan İrem Kübra Ö. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, annesi Satı Özer doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.