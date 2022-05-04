Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

HATAY (İHA) - Hatay'da bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Tekebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. yönetimindeki 01 DVN 44 plakalı otomobil, yol kenarında çeşmeden su doldurmak için park halindeki 31 SM 947 plakalı otomobile çarptı.

Park halindeki araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. Sürücü gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa