Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Hakkı Çelik idaresindeki 23 BY 793 plakalı Opel marka otomobil, Ozan köyü içerisinde Hüseyin Öter idaresindeki 02 M 2002 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hakkı Çelik ile minibüste yolcu olarak bulunan Cennet Kaya ile Tuğçe Saçan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkı Çelik Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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