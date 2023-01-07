Otelde asma tavan çöktü: 23 kişi taburcu edildi, 9 kişininse tedavisi devam ediyor Yaralanan gazeteci o anları anlattı: "İçeride çekim için yerimi ayarlıyordum, tavan çöktü" Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi birinci oteller bölgesinde bir otel de alçıpan tavanın çökmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

Otelde asma tavan çöktü: 23 kişi taburcu edildi, 9 kişininse tedavisi devam ediyor

Yaralanan gazeteci o anları anlattı: "İçeride çekim için yerimi ayarlıyordum, tavan çöktü"

KARS - Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi birinci oteller bölgesinde bir otel de alçıpan tavanın çökmesi sonucu 32 kişi yaralandı. 22 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gelirken 10 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kars Valisi Türker Öksüz yaptığı paylaşımda, "Olayda yaralanan 32 vatandaşımızdan 23'ü taburcu edilmiş olup, 9 vatandaşımızın ön müşahede ve tetkik süreci devam etmektedir" dedi.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde bulunan bir otelde saat 18.45 sıralarında konferans salonunun asma tavanı çöktü. Sarıkamış Harekatının 108. Yıl dönümü nedeniyle otelde anma programı kapsamında gala gösterimi yapılacak olan konferans salonunun asma tavanı çöktü. Olayda 10 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 22 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gelerek tedavi altına alındı. Kars Valisi Öksüz, yaptığı paylaşımda "Olayda yaralanan 32 vatandaşımızdan 23'ü taburcu edilmiş olup, 9 vatandaşımızın ön müşahede ve tetkik süreci devam etmektedir" dedi.

Tavan çökmesinde yaralanan gazeteci Ercüment Daşdelen, "Bende olay anında ordaydım. Gazeteciyim içeri girip yerimi ayarlamak istedim. Çatırdı sesi gelmeye başladı. Yavaş yavaş tavan vatandaşların üzerine düşmeye başladı. O sıra da yere düştüm ben, vatandaşlarda benim üzerime düştü. Ayaklarımda ezikler oluştu. Hastanede tedavim oldu. Çok kötü bir durumdu" şeklinde konuştu.