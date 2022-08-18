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Osmaniye haberleri: Osmaniye merkezli 4 ilde terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Osmaniye haberleri: Osmaniye merkezli 4 ilde terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Osmaniye haberine göre Osmaniye merkezli 4 ilde YPG/PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si tutuklandı.

Osmaniye merkezli 4 ilde YPG/ Pkk terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü YPG/PKK terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem yapmak amacıyla Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçiş yaptıkları tespit edilen 4 şahsa yönelik Osmaniye merkezli Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. İstihbarat Şubenin de destek verdiği operasyonda H.M., A.H. ve A.A. isimli Suriye uyruklu şahıslar gözaltına alınırken A.C. isimli şahsında aranmasının devam ettiği öğrenildi. Adreslerde yapılan aramada da çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve H.M. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye PKK YPG 3. Sayfa Haberler

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