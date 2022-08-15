Osmaniye haberi... Osmaniye'ye şehit ateşi düştü Osmaniye 3. sayfa haberine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın acı haberi baba ocağına ulaştı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın acı haberi baba ocağına ulaştı. Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü'nde mayın arama taraması sırasında kendi silahının ateş alması sonucu karın bölgesinden vurulan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22) şehit düştü. Şehidin acı haberi Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden anne İlknur ile baba Ali Çakır'a askeri yetkililer tarafından verildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken anne ve babası ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, yarın öğle namazı sonrası Osmaniye şehitliğine defnedilecek. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye Hakkari Piyade 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Osmaniye haberi... Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.