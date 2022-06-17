Osmaniye'deki ev yangınında alevler pencereden fışkırdı Osmaniye'deki ev yangınında alevler pencereden fışkırdı Osmaniye'de bir evde çıkan yangında pencerelerden yükselen alevler yangının boyutunu gözler önüne sererken evde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Osmaniye'deki ev yangınında alevler pencereden fışkırdı OSMANİYE - Osmaniye'de bir evde çıkan yangında pencerelerden yükselen alevler yangının boyutunu gözler önüne sererken evde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Yangın, merkeze bağlı Mevlana Mahallesi 17111 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. isimli vatandaşa ait olan ev gece saatlerinde nedeni bilinmeyen durumdan dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede ev alevlere teslim olurken komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesiyle yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının başlatıldığı ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan gecenin karanlığında evin penceresinden yükselen alevler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Evin boş olması facianın önüne geçerken polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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