Osmaniye'de hemzemin geçitte tren ile otomobil çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada yük treni ile otomobil çarpıştı. Maddi hasar oluşurken, olayda ölü ya da yaralı bulunmadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hemzemin geçitte yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Düziçi ilçesi Yarbaşı mevkiinde bulunan hemzemin geçitte yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Saim F. idaresindeki 80 AAG 796 plakalı otomobil, hemzemin geçitten geçmek istediği sırada seyir halindeki yük treniyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hemzemin geçitte güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
