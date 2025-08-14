Osmaniye'de Tır Devrildi: 2 Yaralı

Osmaniye'de Tır Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Osmaniye otoban yolu gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen, tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır içerisinde sıkışan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon

Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Kaynanam karnıma dakikalarca tekme attı

Olay yaratan itiraf: Dakikalarca tekmeledi, kafamdan kan akıyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.