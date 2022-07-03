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Sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sulama kanalına düşen çocuk kayboldu İtfaiye ve AFAD ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk kayboldu.

Sulama kanalına düşen çocuk kayboldu

İtfaiye ve AFAD ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk kayboldu. Kanalın suyu kesilirken, itfaiye ve AFAD ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesinin içerisinden geçen sulama kanalına isminin Murat G. olduğu öğrenilen bir çocuk düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalının suyu kesilirken, ekipler kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - 3. Sayfa

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