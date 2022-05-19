Osmaniye'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı - Haberler

Osmaniye'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu yağışı dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken cadde ve sokaklar su ile doldu, dolu yağışından dolayı ekili tarım arazileri zarar gördü. Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, ilçe merkezine yağmur olarak düşerken ilçeye bağlı köylerde dolu olarak yağdı. Yağış dolayısıyla ana caddeler ve sokaklar su ile doldu bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı. Öte yandan ilçeye bağlı bir çok köyde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışından dolayı köylerde meyve ağaçları ve ekili tarım arazileri zarar gördü.