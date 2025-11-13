Haberler

Osmaniye'de Hafif Ticari Araç Ev Üzerine Düştü, 4 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir evin damına düştü. Kazada 4 kişi yaralandı ve evde kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaza, Düziçi ilçesinde Dumanlı Yaylasında meydan geldi.Edinilen bilgiye göre, Dumanlı Yaylası istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yoldan aşağıdaki evin üzerine düştü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önledi. Evde ve araçta hasar meydana geldi

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
