Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Kadirli sınırlarındaki ormanlık alanda arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Aramalarda, ekili 55 bin kök Hint keneviri, 4 jeneratör, 1 sulama motoru ile 400 metre hortum ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. AA / Muzaffer Çağlıyaner - 3. Sayfa Osmaniye 3. Sayfa Güncel Haberler

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