Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Osmaniye'de ormanlık alana ekili 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Kadirli sınırlarındaki ormanlık alanda arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramalarda, ekili 55 bin kök Hint keneviri, 4 jeneratör, 1 sulama motoru ile 400 metre hortum ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - 3. Sayfa

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