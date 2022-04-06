Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi - Haberler

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Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi

Osmaniye'de polisin kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilde yapılan aramada 434 gram eroin ele geçirildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de polisin kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilde yapılan aramada 434 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, genel asayişin sağlanması amacıyla uygulama noktası kurdu. Uygulama noktasına yaklaşan bir otomobilden şüphe duyan ekipler 'dur' ihtarı çekti. Dur ihtarına uymayan sürücü uygulama noktasından hızla kaçarken otomobili takibe alan ekipler kısa süreli kovalamaca sonunda otomobili Yunus Emre Mahallesi'nde yakaladı. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan şahısların şüpheli davranışlarından dolayı otomobilde arama yapan ekipler, poşet içerisinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 434 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili F.Ç. ile H.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç. tutuklanırken, H.T. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi

Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Eroin, 3. Sayfa, Haberler

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