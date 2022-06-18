Osmaniye'de 10 dönüm buğday tarlası yandı Osmaniye'de 10 dönüm buğday tarlası yandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 10 dönüm ekili buğday tarlasında yangın çıktı. Osmaniye'de 10 dönüm buğday tarlası yandı OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaklaşık 10 dönüm ekili buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olay, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köyünde meydana geldi. Veli Gökçe'ye ait buğday tarlasında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Şefliği ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülün yangında yaklaşık 10 dönüm buğday küle döndü. Öte yandan hasat edilmiş tarlalarda da etkili olan yangında çiftçilerin hazır hale getirilmiş saman balyalarını traktör yardımıyla kurtarırken yangının etkili olduğu tarlada da traktörlerle kanallar açılarak yangının etkisi azaltılmaya çalışıldı. Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, İlçe tarım Müdürü Fevzi Soner Çerçi ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal yangın yerinde incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgiler aldılar. İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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