Osmaniye 3. sayfa haberleri... Osmaniye'de 288 bin çağrı asılsız çıktı

Osmaniye'de 288 bin çağrı asılsız çıktı

Asılsız ihbarda bulunan 9 kişiye 561'er lira idari para cezası uygulandı

OSMANİYE - Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen 488 bin çağrıdan 288 bini asılsız çağrı çıktı. Asılsız ihbarda bulunan 9 kişiye 561'er lira idari para cezası uygulandı.

Osmaniye'de acil çağrı yapılması gereken durumlarda vatandaşların birden çok numara yerine tek bir numara olan 112'yi aramaları için kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık 2 yıl önce hizmete giren ve 2022 yılının ilk 8 aylık zaman diliminde 488 bin çağrıyı yanıtlayan çağrı karşılama personelleri, 288 bin asılsız çağrıya maruz kaldı. Asılsız çağrıların 41 bin adedinin SIM kartsız telefonlardan geldiği belirlenirken SIM kartsız arama yapan 9 vatandaşa kişi başına 561 lira cezai işlem uygulandı.

"288 bin asılsız çağrıların 41 bini SIM kartsız aramalardan oluşmakta"

2022 yılı içerisinde gerçekleşen 288 bin asıl çağrının 41 binin sim kartsız aramalar oluşturduğunu ifade eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, "1 Ocak-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında çağrı merkezine 488 bin düştü. Çağrıların yaklaşık 288 bini asılsız çağrı, 205 bini de asıl çağrıdır. 2021 yılında asılsız çağrı oranımızı yüzde 71,6 oranında kapatmıştık. Bu yılın ilk 8 ayında ise asılsız çağrı oranını yüzde 67 seviyelerine düşürmüş bulunmaktayız. Asılsız çağrı oranlarının düşmesinde tanıtım faaliyetlerimizin ve vatandaşların bilinçlenmesi etkili oldu. Asılsız olan 288 bin çağrıların 41 bini SIM kartsız aramalardan oluşmakta. Asılsız çağrı olarak bizleri arayan vatandaşlarımıza 2022 yılı uygulanan idari para cezası 561 lira olarak belirlendi. Bizde 9 vatandaşımıza kişi başına 561 lira idari para cezası uygulandı. Bizim vatandaşlardan isteğimiz. Gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımızın araması. Böylelikle acil ihtiyacı olan vatandaşları engellememişler olurlar" dedi.

"Engelsiz erişim ve E-Call sistemi devreye alındı"

112 Acil Çağrı Merkezi'nde yapılan yeniliklerden de bahseden Arık, "Yeni nesil 112 Çağrı Merkez'inde sürekli yeni bir şeyler eklenmektedir. Bunların içerisinde engelsiz erişim dediğimiz uygulamamız bar. Bu uygulama engelli olan vatandaşlarımız engel durumlarını da belirterek cep telefonlarına veya tabletlerine yüklüyorlar. Bir yakınında bilgilerinin girilmesi sonucunda bizleri arayarak engelli vatandaşın engel durumunu sistemde gördükten sonra ona bilgilere aktarım yapıyoruz. Diğer bir uygulamamız da E-Call sistemi. Bu sistem de araçlara monte edilen bir sistem. Araçların kaza yapma esnasında bizlere yerleri konum olarak düşmektedir" diye konuştu.