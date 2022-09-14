Son dakika haberleri... Osmaniye merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Osmaniye merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Osmaniye merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı OSMANİYE - Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Osmaniye merkezli Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye'de bulundukları süre içerisinde çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü adına silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen İ.K., C.E., A.E. R.İ. ve H.E. isimli Suriye uyruklu şahıslar gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya Osmaniye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri... Osmaniye merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.