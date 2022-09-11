Husumetli aileler arasındaki kavgada uzun namlulu silahlar kullanıldı: 2 ölü, 3 yaralı
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Osmaniye'de aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışmada uzun namlulu silahlar kullanıldı. Taraflar arasında yaşanan çatışma nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Baş Mahalle Mustafa İnce Sokak'ta iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANILDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte uzun namlulu silahlarında kullanıldığı olayda Ali Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hatun Canpolat ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kavgada ismi öğrenilemeyen 3 yaralının da hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - 3. Sayfa