OSB'de 225 İşçi Magnolya Tatlısından Zehirlendi

OSB'de 225 İşçi Magnolya Tatlısından Zehirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 225 işçi, öğle yemeğinde yedikleri magnolya tatlısı nedeniyle zehirlenerek hastaneye başvurdu. Olay sonrası gıda kontrol ekipleri inceleme başlattı.

OSB'de 225 işçinin zehirlenme nedeni 'magnolya tatlısı' çıktı

SAMSUN - Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 10 farklı fabrikada çalışan 225 işçinin zehirlenme nedeni belli oldu. Yapılan laboratuvar analizlerine göre, işçilerin öğle yemeğinde yedikleri magnolya tatlısından zehirlendikleri tespit edildi.

Olay, 8 Mayıs Perşembe günü meydana geldi. Fabrikalarda öğle yemeği sonrasında mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan toplam 225 işçi hastanelere başvurdu. Tedavileri tamamlanan işçiler taburcu edildi.

Olay sonrası Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, öğle yemeğinde sunulan tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısından numuneler alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan incelemelerde, "zehirlenmeye magnolya tatlısının neden olduğu" belirlendi.

Yemek şirketine idari para cezası uygulanırken, zehirlenen işçilerin de firmadan şikayetçi oldukları öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih, yer ve saat belli oldu
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de finalde
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

Profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Röportaj bile istediler
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu

Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.