Hatay'da 'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kılan kişi polis tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, bayram namazı kılarken cemaat arasında tedirginlik yarattı. Koç, ihbar üzerine gelen polis tarafından camiden yaka paça çıkarıldı.

DURUMDAN ŞÜPHELENEN CEMAAT POLİSİ ARADI

Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan, 32'nci şehir olarak geçen hafta İskenderun'a gelen Ayaz Koç, bu sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi'nde bayram namazı kıldı. Koç'un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu.

CAMİDEN DIŞARI ATILDI, SONRA İSE SERBEST BIRAKILDI

Çevredeki polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u yaka paça dışarı çıkardı. Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.