Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu - Haberler

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Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda yönünü kaybeden kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda yönünü kaybeden kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Akyazı'nın Çatalköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinden çıkan Adem Can Dülger'den haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler, Dülger'in gidebileceği yerlerde arama gerçekleştirdi. AFAD ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye 9 arama kurtarma personeli, 3 araç ve 1 arama köpeği sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonrasında Dülger, ormanlık alanın iç kısımlarında bulundu. Yönünü kaybettiği için geri dönemeyen Dülger, yapılan sağlık kontrolleri sonrasında ailesine teslim edildi. - SAKARYA

Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu

Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu

Ormanlık alanda yönünü kaybeden vatandaşı AFAD buldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adem Can, Sakarya, Akyazı, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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