Ormanlık alanda kepçe uçuruma yuvarlandı, 1 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda çalışma yapan kepçe uçuruma yuvarlandı, operatör yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yığılca ilçesi Yoğunpelik köyünde A.Ö. idaresindeki kepçe, ormanlık alanda çalışma yaptığı sırada uçuruma yuvarlandı. İş makinasının yuvarlandığı sırada kepçeden atlayan A.Ö. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı operatör, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
