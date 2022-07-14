Ormanda kamp yapan tatilcilere ceza yağdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanda kamp yapan tatilcilere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ormanda kamp yapan tatilcilere ceza yağdıÇANAKKALE Çanakkale'de 9 günlük Kurban Bayramı'nın tadını çıkarmak isteyen tatilciler, deniz kıyısı ya da mesire alanlarına akın etti.

Ormanda kamp yapan tatilcilere ceza yağdı

ÇANAKKALE Çanakkale'de 9 günlük Kurban Bayramı'nın tadını çıkarmak isteyen tatilciler, deniz kıyısı ya da mesire alanlarına akın etti. Denetimlerde ormanlık alana çadır kuran kampçılara ceza yağdı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi de bu yıl doğal güzelliği ile il içi ve il dışından birçok tatilciye ev sahipliği yaptı. Çanakkale Valiliğinin yayınladığı genelge çerçevesinde Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ormanlık alana çadır kuran kampçılara ceza yağdı. Denetimler sırasında yer yer kampçılarla görevliler arasında gergin anlar yaşandı. Tabelaların yetersiz olduğunu iddia eden vatandaşlar, yazılan cezalara isyan etti.

"Kampçılar tepki gösterdi"

Ormanlık alanın net bir şekilde belirtilmediği söyleyen Cem Erdem, "Bir tabela var, ormanda kamp yapmak ve çadır kurmak yasaktır diyor. Tabelanın bu tarafında olmama rağmen orman sınırları belirtilmeden bize ceza kesilmek isteniyor. Cezaya itiraz edeceğim. Bu benim yasal hakkım" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Furkan Bolat - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title