Ordu'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

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Ordu'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında ayağından vurulan bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında ayağından vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. adlı şahıs, önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen A.M. isimli şahısın aracını durdurarak, tabanca ile ayaklarına ateş etti. Silah sesleri korku dolu anların yaşanmasına sahne olurken, tabancayı ateşleyen N.Ö. ve kardeşi O.Ö. polis ekiplerine teslim oldu. Öte yandan, olayın, geçmişe dayalı bir husumetten kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Meydanı Saldırı Silah Ordu 3. Sayfa Haberler

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