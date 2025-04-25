Ordu'da Patpat Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde patpatın ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Kardeşler Mahallesi'nde saat 12.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Bayram'ın (81) kullandığı patpat, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak devrildi. Bu esnada sürücü hafif şekilde, patpatta bulunan eşi Ayşe Bayram (81) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Bayram, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ayşe Bayram'ın, Korgan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Bayram'ın annesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU